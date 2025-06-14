Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Einmal Nippel und zurück

sixxStaffel 3Folge 9vom 14.06.2025
Einmal Nippel und zurück

Einmal Nippel und zurückJetzt kostenlos streamen

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Folge 9: Einmal Nippel und zurück

42 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12

Star kann nicht genug von Schönheitsoperationen bekommen. Nahezu alles an ihr ist künstlich. Nun sollen die Chirurgen erneut ihre Brüste und ihre Nase optimieren. Carmen hingegen hat eine verpfuschte Nasen-OP in Mexiko hinter sich. Auch weitere Eingriffe können den gravierenden Fehler nicht korrigieren. Deshalb wendet sich Carmen nun hilfesuchend and Dr. Dubrow und Dr. Nassif.

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
sixx
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs

Alle 3 Staffeln und Folgen