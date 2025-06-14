Einmal Nippel und zurückJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 9: Einmal Nippel und zurück
42 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12
Star kann nicht genug von Schönheitsoperationen bekommen. Nahezu alles an ihr ist künstlich. Nun sollen die Chirurgen erneut ihre Brüste und ihre Nase optimieren. Carmen hingegen hat eine verpfuschte Nasen-OP in Mexiko hinter sich. Auch weitere Eingriffe können den gravierenden Fehler nicht korrigieren. Deshalb wendet sich Carmen nun hilfesuchend and Dr. Dubrow und Dr. Nassif.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.