Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 4: Doppel D-saster
41 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12
Die Chirurgen kümmern sich um einen Patienten, der ein Faible für Körpermodifikationen hat. Außerdem steht für die Ärzte die Brust-OP einer verzweifelten Ehefrau auf dem Plan.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.