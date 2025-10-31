Ein medizinisches RätselJetzt kostenlos streamen
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 8: Ein medizinisches Rätsel
41 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Bruno hat zwei große, hängende Beulen am Bauch und keiner der bisher behandelnden Ärzte kennt die Ursache für die Anomalie. Können Dr. Nassif und Dr. Dubrow das medizinische Rätsel lösen? Christys Selbstbewusstsein leidet wegen einer verpfuschten Nasen-OP, deshalb wendet sie sich an die Spezialisten. Die Immobilienmaklerin will auf keinen Fall, dass ihre Nase durch eine Korrektur breiter wird, allerdings wird das vermutlich unumgänglich sein.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.