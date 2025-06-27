Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 8Folge 1vom 27.06.2025
40 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12

Mikeal wendet sich verzweifelt an Dr. Dubrow und Dr. Nassif: Ihre Bauchstraffung wurde verpfuscht und nun hat die Frau eine riesige Narbe. Auch Melissa sucht die Spezialisten auf. Die 38-Jährige leidet seit ihrer Geburt an einer kurzen Nase und die bisherigen Operationen haben keinen Erfolg erzielt. Dr. Nassif erklärt sich bereit, Melissa eine Nasenspitze zu konstruieren. Zudem möchte sich Transfrau Fantasia ihre Brüste vergrößern lassen - doch die Ärzte raten ihr davon ab.

