Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 15: Das fehlende Ohr
41 Min.Folge vom 25.10.2024Ab 12
Rasheera wurde ohne ein rechtes Ohr geboren und hatte im Laufe ihres Lebens 103 Operationen. Sie hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihr fehlendes Ohr zu Ende rekonstruieren. Marandas Bauchstraffung kostete sie fast das Leben und ihre große Narbe erinnert sie täglich an die traumatische Zeit. Die Spezialisten wollen der jungen Frau helfen. Hailey hatte bereits eine Brustvergrößerung, allerdings wünscht sie sich eine noch größere und künstlich aussehende Oberweite.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.