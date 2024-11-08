Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 19: Zwillingsnase
Folge vom 08.11.2024
Andy leidet unter der Krankheit Rhinophym, die seine Nase unkontrolliert wachsen lässt. Die Wucherung bereitet dem zehnfachen Vater Probleme, deshalb hofft er, dass die Spezialisten ihm mittels einer Operation helfen können. Auch Tanna wendet sich an Dr. Nassif und Dr. Dubrow. Die Entfernung ihrer Brustimplantate führte zu einer Entzündung, die nicht rechtzeitig behandelt wurde. Nun hat die Frau zwei Löcher in der rechten Brust, die dringend behandelt werden müssen.
