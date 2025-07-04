Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 7: Zu viel geschnupft
41 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
Jahrelanger Kokainkonsum hat Demis Nase zerstört. Das Geruchsorgan ist platt geworden und die Nasenlöcher fast komplett verschwunden. Die Frau ist unzufrieden mit ihrem Aussehen und hofft, dass Dr. Nassif und Dr. Dubrow ihre Nase wieder richten können. Auch Bruce wendet sich an die Spezialisten. Nach einer großen Gewichtsabnahme hat er sich den Bauch und die Brust straffen lassen, allerdings haben die Ärzte die Operation verpfuscht.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH