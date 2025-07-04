Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Folge 4: Narben-Sixpack
40 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
Sandra kam mit einer Fehlbildung zur Welt, bei der ihr Darm außerhalb ihres Körpers lag. Die Ärzte haben ihr das Leben gerettet, jedoch eine große Narbe hinterlassen. Nach über dreißig Jahren will Sandra endlich einen schönen Bauch haben und hofft, dass Dr. Dubrow und Dr. Nassif ihren Wunsch erfüllen können. Auch Zaverie wendet sich an die Spezialisten. Nach einem Basketballunfall hatte er mehrere Nasenkorrekturen, die allerdings seine Nase viel schiefer machten.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty Docs
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin, Dokumentation
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2015 E! Entertainment LLC. ALL RIGHTS RESERVED.