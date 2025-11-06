Verrückte Festnahmen
Folge 1: Napping Burglar
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Diese Verbrechen sind zum Kopfschütteln: Inmitten einer kriminellen Handlung beschließt ein Mann, sich eine Pizza zu backen. Anderenorts ist die Polizei einem Mann auf der Spur, der durch das Dach eines Dixie-Klos gesprungen ist.
Genre:Reality, Recht, Krimi
Produktion:US, 2023
