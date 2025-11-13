Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verrückte Festnahmen

Snake In the Pants

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 13.11.2025
Snake In the Pants

Snake In the PantsJetzt kostenlos streamen

Verrückte Festnahmen

Folge 4: Snake In the Pants

21 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Bei dem Versuch, in ein Haus einzubrechen, bleibt ein Dieb im Schornstein stecken. Anderenorts ertappen die Besitzer eines Zoofachgeschäfts einen Dieb, der sich lebende Schlangen in die Hose gesteckt hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verrückte Festnahmen
Kabel Eins Doku
Verrückte Festnahmen

Verrückte Festnahmen

Alle 1 Staffeln und Folgen