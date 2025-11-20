Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verrückte Festnahmen

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 20.11.2025
Folge 5: Lion Lady

20 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Eine Braut und der Betreiber des Catering-Services werden angeklagt, die Hochzeitsgäste unter Drogen gesetzt zu haben. Anderenorts steigt eine Frau in das Löwengehege des "Bronx Zoo".

