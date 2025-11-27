Verrückte Festnahmen
Folge 7: Scary Wedding
20 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
"Verrückte Festnahmen" zeigt absurde und bizarre Vergehen: Eine Verdächtige flieht in ihrem Wagen vor der Polizei, während sie ein Kleinkind auf dem Schoß hält. Und: Der Besitzer einer Veranstaltungsstätte wird festgenommen, nachdem er einen Hochzeitsgast mit seiner Waffe bedroht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verrückte Festnahmen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht, Krimi
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren