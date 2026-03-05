Der Fesselmörder von Charlotte CountyJetzt kostenlos streamen
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 10: Der Fesselmörder von Charlotte County
40 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Im Januar 1996 finden Hunde einen menschlichen Schädel im Garten ihrer Besitzer. Die restlichen Knochen eines männlichen Toten werden schnell entdeckt, doch die Polizei hat Probleme, das Opfer zu identifizieren. Als weitere Leichen auftauchen, ist klar, dass es sich um einen sadistischen Serienmörder handelt, der im Süden Floridas sein Unwesen treibt. Nun gilt es, diesen zu finden, bevor weitere Männer brutal ermordet werden.
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Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH