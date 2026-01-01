Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Tod im Gartenbrunnen

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 01.01.2026
Tod im Gartenbrunnen

Tod im GartenbrunnenJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 4: Tod im Gartenbrunnen

41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Im Sommer 2008 wird die Leiche der 81-jährigen Alyce Seff in einem Gartenbrunnen in Ohio gefunden. Die Immobilienmaklerin wurde kopfüber und gefesselt darin entsorgt und erstickte schließlich aufgrund ihrer Position. Doch wer hatte es auf die alte Frau abgesehen? Die Polizei begibt sich auf die Suche nach dem vermissten Handy des Opfers und hofft so, dem Täter einen Schritt näherzukommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
SAT.1 GOLD
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Alle 5 Staffeln und Folgen