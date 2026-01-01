Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 3: Die Mumie im Fass
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Beim Verkauf seines Hauses macht Ron Cohen eine grausame Entdeckung: Unter dem Gebäude befindet sich ein Fass, in dem eine tote Frau gefunden wird. Die Polizei steht vor einem Rätsel, da die mumifizierte Leiche dort seit den späten 60er Jahren versteckt sein muss. Doch wer ist die unbekannte Tote und warum wurde sie ermordet? Es gilt, ein 30 Jahre altes Verbrechen aufzuklären und einen Täter zu schnappen, der einen vermeintlich perfekten Mord begangen hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH