Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 5: Spurlos verschwunden
41 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Im Februar 2010 wird im Garten einer Pension eine vergrabene Leiche gefunden - bei der Toten handelt es sich um Christine Sheddy, die zu diesem Zeitpunkt seit über zwei Jahren vermisst wird. Die junge Mutter war im November 2007 bei Freunden auf einer Farm untergekommen und eines Tages spurlos verschwunden. Doch was ist ihr zugestoßen?
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH