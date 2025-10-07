Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 11: 187 Tage
41 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12
Nach zwei schweren Autounfällen ist die 34-jährige Tera Lewandowski von Schmerzmitteln abhängig. Im September 2015 lernt sie im Entzug den Stadtrat DJ Meyer kennen und freundet sich mit ihm an. Nach Verlassen der Klinik mietet sie ein Zimmer in dem Haus, in dem Meyer mit seiner Freundin Crystal lebt. Doch bereits kurz nach ihrem Einzug, verschwindet Tera spurlos ...
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH