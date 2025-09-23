Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kindermund tut Wahrheit kund

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 7vom 23.09.2025
Folge 7: Kindermund tut Wahrheit kund

41 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12

Am Morgen des 31. Juli 1987 findet Leonard Eddington den Wagen seiner Frau Vickie mit einem platten Reifen am Straßenrand vor. Von der dreifachen Mutter fehlt jede Spur. Er verständigt die Polizei, die sofort die Ermittlungen aufnimmt. Doch jahrelang gibt es keine Antworten auf den Verbleib der jungen Frau. Bis ein Detective sich den Fall noch einmal genauer ansieht ...

