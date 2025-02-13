Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Der Tote auf dem Golfplatz

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 13vom 13.02.2025
Der Tote auf dem Golfplatz

Der Tote auf dem GolfplatzJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 13: Der Tote auf dem Golfplatz

41 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12

Am 31. März 2018 verschwindet der 74-jährige James "Skip" Scandirito spurlos. Sein Sohn Jimmy gibt an, dass der ehemalige Richter mit einer Frau zum Kajak Fahren verabredet war. Die Polizei verfolgt die Spur, die jedoch ins Leere führt. Als die Beamten das Haus des Vermissten genauer untersuchen, stoßen sie auf Blutspuren in der Garage. Ähnliche Indizien werden an einer Sackkarre gefunden, die Jimmy erst kürzlich erworben hat ...

