Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Die Tote aus dem Kanal

Kabel Eins Doku Staffel 4 Folge 4 vom 09.09.2025
Die Tote aus dem Kanal

Die Tote aus dem KanalJetzt kostenlos streamen

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Folge 4: Die Tote aus dem Kanal

41 Min. Folge vom 09.09.2025 Ab 12

Die erfolgreiche Anwältin Melissa Lewis erscheint am 6. März 2008 nicht zur Arbeit. Als ihre Kollegen sie nicht erreichen können, verständigen sie die Polizei. Die Beamten untersuchen das Haus der Vermissten und finden Hinweise auf einen Überfall. Einen Tag später wird die Leiche der jungen Frau in einem Kanal in Plantation, Florida, gefunden. Doch wer hat sie ermordet?

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Kabel Eins Doku
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht

