Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 02.01.2025
41 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

Am 31. Mai 1989 verschwindet Cathy Beard aus einer Bar in Nebraska. Da sie in dem Lokal als Kellnerin tätig ist, fällt sofort auf, dass ihre Habseligkeiten zurückgelassen wurden. Die Polizei nimmt die Ermittlungen auf und erfährt von den Zeugen, dass die Vermisste zuletzt mit John Oldson gesehen wurde. Diesem können die Beamten jedoch nichts nachweisen. Erst Jahre später werden Knochen in den Hügeln Nebraskas gefunden und der Fall wird neu aufgerollt ...

Kabel Eins Doku
