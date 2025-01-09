Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Folge 4: Die Tote aus dem Kanal
41 Min.Folge vom 09.01.2025Ab 12
Die erfolgreiche Anwältin Melissa Lewis erscheint am 6. März 2008 nicht zur Arbeit. Als ihre Kollegen sie nicht erreichen können, verständigen sie die Polizei. Die Beamten untersuchen das Haus der Vermissten und finden Hinweise auf einen Überfall. Einen Tag später wird die Leiche der jungen Frau in einem Kanal in Plantation, Florida, gefunden. Doch wer hat sie ermordet?
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH