Vinnie Jones in the Country
Folge vom 07.04.2026: Besuch aus Hollywood
44 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 6
Vinnies Agent aus Los Angeles reist an und drängt auf eine baldige Rückkehr nach Hollywood – doch auf dem Land läuft längst nicht alles nach Plan. Während Wobbly mit dem Bau hinterherhinkt, treiben eine aufwendige Land-Rover-Restaurierung und steigende Kosten die Anspannung weiter nach oben. Selbst ein scheinbar einfacher Büroumzug für Emma entwickelt sich zum organisatorischen Chaos und sorgt für zusätzliche Turbulenzen.
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Genre:Dokumentation, Heimwerken, Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.