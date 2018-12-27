Ein Bungalow im Landhaus-StilJetzt kostenlos streamen
Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 27.12.2018: Ein Bungalow im Landhaus-Stil
21 Min.Folge vom 27.12.2018
Ein Viktorianisches Landhaus von 1902 ist die neueste Errungenschaft von Jessie and Tina. Die Immobilie befindet sich in Tinas Heimatstadt Upland, Kalifornien, und war mit einem Preis von 270.000 Dollar ein echtes Schnäppchen. Doch um das Cottage in altem Glanz erstrahlen zu lassen, sind zahlreiche Renovierungsarbeiten nötig: Die Kiefernholzböden von der Jahrhundertwende müssen überholt werden, genauso wie die traumhaft schönen mundgeblasenen Fensterscheiben und die wundervollen Fensterflügel. Obwohl es für das Paar nichts Schöneres gibt, als alten Häusern neues Leben einzuhauchen, haben sie sich mit diesem Objekt einen echten Problemfall aufgehalst.
