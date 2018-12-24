Die Eine-Million-Dollar-SichtJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.12.2018: Die Eine-Million-Dollar-Sicht
Jessie und Tina haben ein altes Haus in Echo Park, L.A., gekauft: Der Bungalow liegt direkt am Hang, hat 140 Quadratmeter, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder und einen riesigen Hof, ist aber in üblem Zustand. Das Makler-Ehepaar hat die Immobilie für 499.000 Dollar erworben und kalkuliert nun die Gewinnchancen: Wenn sie 150.000 in die Renovierung stecken, könnte ihr Profit bei 100.000 bis 200.000 liegen. Da der Bungalow etwas tief liegt, sollte man ihn mit einer hohen Mauer umgeben. Außerdem müssen alle Fliesen entfernt, Wände versetzt und ein weiteres Bad eingebaut werden. Spannend ist, ob sich unter der Aluminium-Verschalung noch das Originalholz verbirgt.
