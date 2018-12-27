In der eigenen NachbarschaftJetzt kostenlos streamen
Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 27.12.2018: In der eigenen Nachbarschaft
21 Min.Folge vom 27.12.2018
In Claremont, Kalifornien, steht ein Haus im Craftsman-Stil zum Verkauf. Die Immobilie von 1922 ist stark renovierungsbedürftig, hat aber viel Potenzial: Die originalen Eichenholzböden müssen restauriert werden, die alten Einbauschränke, schönen Holzverkleidungen und originalen Sprossenfenster ausgebessert und aufpoliert. Da Jessie und Tina den Zuschlag für das Objekt bei 530.000 Dollar bekommen, müssen sie einfach zugreifen. Um den alten Charme des Hauses wiederherzustellen, haben sie einen Haufen Arbeit vor sich. Doch die gute Wohnlage und die Nähe zu verschiedenen Hochschulen sollte eine kaufkräftige Klientel anziehen.
