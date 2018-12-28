Vintage Home - Die Retro-Traumhäuser
Folge vom 28.12.2018: Der spanische Pavillon
22 Min.Folge vom 28.12.2018
Monrovia ist die viertälteste Stadt in Südkalifornien und ein kostspieliges Pflaster. Deshalb sind die „Vintage Home”-Spezialisten begeistert, als sie ein Haus im spanischen Stil für 550.000 Dollar erwerben können - eine Summe, die in der malerischen Innenstadt erheblich unter den Durchschnittspreisen liegt. Doch der einst glanzvolle Charakter des Hauses von 1924 ist nur mit viel Fantasie vorstellbar. Jessie und Tina müssen ihre ganze Kreativität in die Waagschale werfen, um die Renovierung der Immobilie unter den strengen Bauvorschriften von Monrovia wie benötigt zu ermöglichen und dabei das Budget nicht zu sprengen.
