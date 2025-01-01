Slawonien / Kroatien mit Oliver HörnerJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Folge 11: Slawonien / Kroatien mit Oliver Hörner
59 Min.Ab 6
Mit der Region Slawonien im Nordosten Kroatiens hat sich der beliebte Schauspieler Oliver Hörner diesmal eine weitgehend unbekannte Region Europas als Reiseziel ausgesucht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv