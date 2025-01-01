Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

Queensland mit Richy Müller

xploreStaffel 1Folge 2
Queensland mit Richy Müller

Queensland mit Richy MüllerJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

Folge 2: Queensland mit Richy Müller

19 Min.Ab 6

Mit Richy Müller begeben wir uns auf eine Reise im Wohnmobil entlang der australischen Pazifikküste. Die Sunshine Coast und die Fraser Coast werden erkundet und mit dem Flugzeug geht es schließlich auf die Insel Lady Elliott Island, wo aufregende Tauchgänge auf Richy Müller warten. Die Reise endet auf der größten Sandinsel der Welt, Fraser Island.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
xplore
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

VIP Trip - Prominente auf Reisen 5

Alle 1 Staffeln und Folgen