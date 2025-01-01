VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Folge 9: Föhr mit Falk-Willy Wild
21 Min.Ab 6
Der Schauspieler Falk-Willy Wild nimmt Sie mit in die "friesische Karibik": auf die Insel Föhr vor der Westküste Schleswig-Holsteins. Hier locken nicht nur weite Sandstrände, ein blauer Himmel und ein gesundes Klima...
VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© blue planet tv