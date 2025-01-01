VIP Trip - Prominente auf Reisen 5
Folge 5: Israel mit Sebastian Ströbel
21 Min.Ab 6
Der Schauspieler Sebastian Ströbel nimmt Sie mit auf eine abenteuerliche Entdeckungsreise durch Israel. Ihn verzaubert vor allem die Atmosphäre in Jerusalem, eine der ältesten Städte der Welt.
