Kissimmee, Punta Gorda & Englewood Beach mit Richy Müller
VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Folge 13: Kissimmee, Punta Gorda & Englewood Beach mit Richy Müller
26 Min.
Abseits der bekannten Touristenpfade Floridas erkundet Richy Müller die Regionen Kissimmee sowie Punta Gorda und Englewood Beach. Er beobachtet die Tierwelt Floridas, fährt zum Hochseeangeln und erkundet die historischen Städte.
VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Genre:Reise
Produktion:IS, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© blue planet tv