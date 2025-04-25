Breslau/Niederschlesien mit Michael RollJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Folge 5: Breslau/Niederschlesien mit Michael Roll
25 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 6
VIP Trip - Prominente auf Reisen 6: Breslau gilt heute als eine der schönsten Städte Polens. Schauspieler Michael Roll erkundete bei seinen Streifzügen durch die belebten Straßen und Gassen das mittelalterliche Rathaus oder die Dominsel, stets auf der Suche nach den "Breslauer Zwergen".
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VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:IS, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: blue planet tv