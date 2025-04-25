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VIP Trip - Prominente auf Reisen 6

Breslau/Niederschlesien mit Michael Roll

xploreStaffel 1Folge 5vom 25.04.2025
Breslau/Niederschlesien mit Michael Roll

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VIP Trip - Prominente auf Reisen 6

Folge 5: Breslau/Niederschlesien mit Michael Roll

25 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 6

VIP Trip - Prominente auf Reisen 6: Breslau gilt heute als eine der schönsten Städte Polens. Schauspieler Michael Roll erkundete bei seinen Streifzügen durch die belebten Straßen und Gassen das mittelalterliche Rathaus oder die Dominsel, stets auf der Suche nach den "Breslauer Zwergen".

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