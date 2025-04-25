Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
VIP Trip - Prominente auf Reisen 6

Slowenien mit Daniel Rösner

xploreStaffel 1Folge 3
Slowenien mit Daniel Rösner

Slowenien mit Daniel RösnerJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 6

Folge 3: Slowenien mit Daniel Rösner

23 Min.Ab 6

VIP Trip - Prominente auf Reisen 6: Reisen Sie mit Schauspieler Daniel Rösner nach Slowenien! Im Triglav Nationalpark und in den Julischen Alpen genießt er hochalpines Terrain, während er den Wasser- und Waldreichtum des Landes beim actionreichen Ziplining, Mountainbiking und Canyoning kennenlernt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
xplore
VIP Trip - Prominente auf Reisen 6

VIP Trip - Prominente auf Reisen 6

Alle 1 Staffeln und Folgen