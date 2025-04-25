Rundreise Kroatien mit Oliver HörnerJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 6
Folge 7: Rundreise Kroatien mit Oliver Hörner
25 Min.
Sie wollen so schnell wie möglich durch Kroatien an die dalmatinische Küste fahren? Schauspieler Oliver Hörner hat kurzerhand die Autobahn verlassen und stattdessen historische Städte und Winnetou-Filmkulissen auf seinem Roadtrip besucht.
Genre:Unterhaltung, Reise, Comedy
Produktion:IS, 2024
Copyrights:© blue planet tv