Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
VIP Trip - Prominente auf Reisen 7

San Francisco mit Heino Ferch

xploreStaffel 1Folge 5vom 01.04.2026
San Francisco mit Heino Ferch

San Francisco mit Heino FerchJetzt kostenlos streamen

VIP Trip - Prominente auf Reisen 7

Folge 5: San Francisco mit Heino Ferch

25 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

San Francisco: Stadt der steilen Straßen, viktorianischen Fassaden und Reiseziel von Heino Ferch. Zwischen den farbenfrohen Wandgemälden im Mission District und dem Hippie-Flair von Haight-Ashbury, erkundet er weitläufige Parks, versteckte Ecken wie eine Glückskeksfabrik in Chinatown und mit dem E-Bike auch die berühmte Golden Gate Bridge.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

VIP Trip - Prominente auf Reisen 7
xplore
VIP Trip - Prominente auf Reisen 7

VIP Trip - Prominente auf Reisen 7

Alle 1 Staffeln und Folgen