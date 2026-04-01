San Francisco mit Heino FerchJetzt kostenlos streamen
VIP Trip - Prominente auf Reisen 7
Folge 5: San Francisco mit Heino Ferch
25 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
San Francisco: Stadt der steilen Straßen, viktorianischen Fassaden und Reiseziel von Heino Ferch. Zwischen den farbenfrohen Wandgemälden im Mission District und dem Hippie-Flair von Haight-Ashbury, erkundet er weitläufige Parks, versteckte Ecken wie eine Glückskeksfabrik in Chinatown und mit dem E-Bike auch die berühmte Golden Gate Bridge.
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VIP Trip - Prominente auf Reisen 7
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Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2020
Altersfreigabe:
6