Winterangeln auf KarpfenJetzt kostenlos streamen
Von Null auf Fisch
Folge 6: Winterangeln auf Karpfen
27 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Karpfenangeln im Winter, macht das Sinn? Mark und Stefan nehmen in dieser Folge die Herausforderung an und versuchen kurz vor Weihnachten bei eiskalten Wassertemperaturen Karpfen zu fangen.
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Von Null auf Fisch
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Genre:Unterhaltung, Spezial
Produktion:NL, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Bergmann Outdoors