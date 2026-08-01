Wo stehen die Zander im Fluss? Mit Gummi und Co. auf StachelritterJetzt kostenlos streamen
Von Null auf Fisch
Folge 7: Wo stehen die Zander im Fluss? Mit Gummi und Co. auf Stachelritter
21 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
In dieser Folge ist Tim gemeinsam mit Max unterwegs und die beiden versuchen ihr Glück auf Zander im Fluss. Zum Einsatz kommen unter anderem verschiedene Gummifische sowie Methoden wie das Vertikalangeln und klassisches Jiggen.
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Genre:Unterhaltung, Spezial
Produktion:NL, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Bergmann Outdoors