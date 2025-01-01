Hochzeitsglocken am Ende des RegenbogensJetzt kostenlos streamen
We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 72: Hochzeitsglocken am Ende des Regenbogens
22 Min.
Ilona und Manfred heiraten und jeder bringt drei Kinder mit in die Ehe. Doch damit nicht genug: Auch das gemeinsame Söhnchen Phil, Pflegesohn Pierre, Ilonas Eltern und ihre Oma wollen mit ins gemeinsame Haus einziehen: Reibereien und Generations-Konflikte sind vorprogrammiert.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben