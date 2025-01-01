We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 15: Auf der Flucht vor Hartz IV
22 Min.Ab 6
Familie David aus Saarwellingen ist in Aufbruchstimmung. Papa Alain hat nach einem halben Jahr endlich wieder einen Job gefunden - allerdings in Spanien. Innerhalb von drei Wochen hat sich die Familie entschieden: Wir ziehen mit Sack und Pack nach Spanien .
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
We are Family! So lebt Deutschland.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben