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We are Family! So lebt Deutschland.

Papi, wir sind bei Dir!

ProSiebenStaffel 2Folge 14
Papi, wir sind bei Dir!

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We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 14: Papi, wir sind bei Dir!

23 Min.Ab 6

Großstadt, Vorort oder Dorfidylle - Norden, Süden, Osten oder Westen: Vom jungen Pärchen mit Baby über die Großfamilie mit vier Generationen bis hin zur Patchwork-Familie: Wie meistern sie ihren Alltag zwischen Windelwechseln, Haushalt organisieren, Partnerschaft und Beruf? "We are Family! So lebt Deutschland." begibt sich auf die Spuren des deutschen Familienglücks. In den einzelnen Folgen blickt die Doku-Soap hinter die Kulissen.

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