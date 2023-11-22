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We are Family! So lebt Deutschland.

Drei Jobs und die Kinder

ProSiebenStaffel 2Folge 22vom 22.11.2023
Drei Jobs und die Kinder

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We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 22: Drei Jobs und die Kinder

21 Min.Folge vom 22.11.2023Ab 6

Großstadt, Vorort oder Dorfidylle - Norden, Süden, Osten oder Westen: Vom jungen Pärchen mit Baby über die Großfamilie mit vier Generationen bis hin zur Patchwork-Familie: Wie meistern sie ihren Alltag zwischen Windelwechseln, Haushalt organisieren, Partnerschaft und Beruf? "We are Family! So lebt Deutschland." begibt sich auf die Spuren des deutschen Familienglücks. In den einzelnen Folgen blickt die Doku-Soap hinter die Kulissen.

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