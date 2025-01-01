Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Papa wird's schon richten

Papa wird's schon richtenJetzt kostenlos streamen

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 16: Papa wird's schon richten

21 Min.Ab 6

Bernhard und Christina aus Itzehoe haben elf Kinder und sieben Enkel. Um Job, Familie, Haushalt und Termine unter einen Hut zu bringen, müssen alle an einem Strang ziehen. Trotz Stress und Geldsorgen ist Papa Bernhard jedoch glücklich und zufrieden: "Ich habe Arbeit, ein Dach über dem Kopf, bei uns ist es sauber und die Kinder haben zu essen. Was will ich mehr?".

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

We are Family! So lebt Deutschland.
ProSieben

We are Family! So lebt Deutschland.

Alle 3 Staffeln und Folgen