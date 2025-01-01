Staffel 2Folge 74
We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 74: Entscheide Dich: Imbiss oder Vollzeitmama?
21 Min.
Nachdem Jessica Suchan sich gegen ihren Imbiss und für ihre Familie entschieden hat, ist sie frustriert: Ihr fehlt die Arbeit und ihre Unzufriedenheit lastet auf der Familie.
