Folge 84: Michael, das 'Mathe-Genie'
21 Min.
Michael ist erst sieben Jahre alt. Doch er kann schon Mathematik-Aufgaben für Erwachsene lösen. Seine Begabung hat er von seinem Opa. Auf Grund seiner Intelligenz ist die Freizeitgestaltung der Familie anspruchsvoll.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
