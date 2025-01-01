We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 86: Heimweh
Marilda kam vor neun Jahren nach Deutschland. Hier lernte sie ihren Mann Carsten kennen. Mittlerweile ist sie verheiratet und hat vier Kinder. Doch die 34-Jährige vermisst ihre Familie. Bei "We are Family! So lebt Deutschland." kann sie ihre kanadische Mutter endlich wieder in die Arme schließen.
