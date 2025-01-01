Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 92
Folge 92: Zukunft in Deutschland gesucht

22 Min.

Violette Urubera verließ vor acht Jahren ihr Heimatland Ruanda. Seit dem hat sich das Leben der 29-Jährigen positiv verändert. Einen Traum hat die dreifache Mutter allerdings noch: Sie will das Abitur schaffen und dann studieren, damit sie ihre Kinder Akim, Arnaud und Armand selbstständig versorgen kann ...

ProSieben
