Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 12: Folge 27
Arthur ist schwer getroffen und entzieht sich überfordert dem Gespräch mit Maja. Robert will endlich mit Greta sprechen, doch Jan verlangt seine Anwesenheit in der Reederei. Auf einem Schiff ist Feuer ausgebrochen, und Robert muss sofort zum Unglücksort. Maja berichtet Robert, dass Arthur die Wahrheit kennt, während er zugeben muss, noch immer nicht mit Greta gesprochen zu haben. Als Arthur zufällig Greta begegnet und sie seine gedrückte Stimmung bemerkt, erfährt Arthur, dass Greta noch völlig ahnungslos ist. Doch Greta spürt längst, dass etwas nicht in Ordnung ist und sich auch Maja ihr gegenüber seltsam verhält. Arthur will Maja aus dem Weg gehen, doch sie begegnen einander immer wieder. Arthur beschließt, zurück nach Berlin zu gehen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick