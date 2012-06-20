Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 29

Telenovela Staffel 2 Folge 14 vom 20.06.2012
Folge 14: Folge 29

43 Min. Folge vom 20.06.2012 Ab 6

Als Robert entdeckt, dass Greta verschwunden ist, beschleicht ihn ein ungutes Gefühl. Er fragt sich, was in seiner Abwesenheit vorgefallen ist. Maja erfährt von Robert, dass Greta verschwunden ist, und ist auch voller Sorge. Sie können sich nicht erklären, wieso Greta gegangen ist. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach ihr. Als Robert und Arthur aufeinandertreffen, versucht Robert, sich zu erklären, doch Arthur reagiert schweigsam. Robert und Maja beschließen, ihre Beziehung vorerst geheim zu halten. Greta hat inzwischen Nordersund verlassen und beschließt, ihr Leben mit Robert endgültig hinter sich zu lassen.

