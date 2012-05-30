Wege zum Glück - Spuren im Sand
Folge 2: Folge 17
Zwar ist Maja überrumpelt, doch sie entscheidet sich, die Stelle im Klippenhaus anzunehmen. Sie stürzt sich in die Aufgabe, um jeden Gedanken an Robert zu vermeiden, und arbeitet wie besessen im Klippengarten. Robert bekommt indes das Angebot, ein altes Schiff zu besichtigen, und vereinbart einen Besichtigungs-termin für die so genannte Tjalk. Weil Greta keine Zeit hat mitzukommen, schlägt sie vor, dass Maja und Arthur Robert begleiten. Obwohl Maja Robert aus dem Weg gehen will, kann Arthur sie überzeugen. Doch dann kommt ein Anruf dazwischen - und Maja und Robert stechen alleine in See. Auf dem Meer können sie ihre lang unterdrückten Gefühle nicht mehr zurückhalten.
